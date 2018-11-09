2018-11-09T19:24:54+03:00
Общество

Золотов поздравил коллег с профессиональным праздником

Еще недавно сотрудники Росгвардии несли службу в форме сотрудников полиции
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов. ФОТО Александр Рюмин/ТАССДиректор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов. ФОТО Александр Рюмин/ТАСС
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В преддверии профессионального праздника (День сотрудника органов внутренних дел отмечается 10 ноября) директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил министра МВД России Владимира Колокольцева и весь личный состав российской полиции.

"В истории отечественных органов правопорядка немало славных героических страниц. Исполняя почетную и важную обязанность по обеспечению безопасности людей и государства сотрудники правопорядка самоотверженно выполняют свой профессиональный долг, защищают права и свободы наших граждан, ставят надежный заслон преступности, сохраняя стабильность в обществе", - отметил Виктор Золотов в поздравительном письме, отмечая при этом заслуги сотрудников и ветеранов этого ведомства.

Генерал армии также отметил, что "многие из сотрудников органов внутренних дел плечом к плечу с военнослужащими Росгвардии прошли суровые испытания в горячих точках, с честью выполнив свой профессиональный долг", и сегодня продолжают с честью нести нелегкую службу по охране общественного порядка, "проявляя при этом высокую выучку, знания, профессионализм и отвагу".

Напомним, Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) была создана 5 апреля 2016 года на основе подразделений Внутренних войск МВД России. При поддержке спецназа Росгвардии проходят задержания вооруженных преступников и членов международных террористических формирований.

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