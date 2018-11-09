Москвичи увидят «поцелуй» Луны с Сатурном

9 Нояб. 19:28 2018-11-09T19:29:04+03:00

Необычное астрономическое явление можно будет наблюдать над столицей 11 ноября

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В ближайшее воскресенье, 11 ноября 2018 года, молодой серп Луны окажется всего в 1 градусе от Сатурна. Сближение небесных тел пройдет на закатном небе.

Как сообщается на официальном сайте Московского планетария, наблюдать «поцелуй» можно будет невооруженным взглядом над юго-западным горизонтом с 17:00 мск до 19:00 мск.

Ближе к полуночи москвичей ждет еще одно небесное шоу. Небо озарит звездопад Северные Тауриды. Точку, из которой будут вылетать звезды, стоит искать в созвездии Тельца. Астрономы ожидают от 7 до 15 метеоров в час.

Наблюдателям советуют для лучшего обзора выехать за город.