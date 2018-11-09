2018-11-09T21:39:18+03:00
В мире

Кортеж Терезы Мэй и Шарля Мишеля попал в ДТП в Бельгии

В результате аварии пострадали двое полицейских
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министры Великобритании и Бельгии Тереза Мэй и Шарль Мишель во время памятных мероприятий на военное кладбище в городе МонсПремьер-министры Великобритании и Бельгии Тереза Мэй и Шарль Мишель во время памятных мероприятий на военное кладбище в городе МонсФото: REUTERS
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В пятницу, 5 ноября, в Бельгии случилось ДТП с участием первых лиц. В аварию попал кортеж премьер-министров Великобритании и Бельгии Терезы Мэй и Шарля Мишеля. Произошло это, когда политики направлялись на военное кладбище в городе Монс для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны.

По некоторым данным, двое мотоциклистов из полицейского сопровождения столкнулись с автомобилем, который ехал перед ними и внезапно затормозил. В результате оба правоохранителя получили травмы и были госпитализированы. Между тем, как пишет Derniere heure, в настоящее время жизни стражей порядка ничего не угрожает.

Что касается политиков, то они не пострадали.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре случилось ДТП с участием кортежа президента Польши Анджея Дуды. Авария произошла на въезде в город Освенцим: там одна из машин, ехавших в президентской колонне, сбила девятилетнего мальчика, который «пытался пересечь проезжую часть на самокате».

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