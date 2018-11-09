2018-11-09T22:45:11+03:00
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Турции подготовку новой встречи в астанинском формате

Очередной раунд переговоров по Сирии запланирован на конец ноября
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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В пятницу, 9 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. В частности, в ходе состоявшегося разговора дипломаты обсудили подготовку к очередной встрече в астанинском формате по Сирии.

При этом собеседники подтвердили обоюдный настрой на продолжение усилий по достижению прочного урегулирования в САР на основе резолюции 2254 Совета Безопасности (СБ) ООН. «В этом контексте министры рассмотрели ход подготовки к очередной международной встрече в астанинском формате по Сирии, запланированной на конец ноября, обменялись мнениями о шагах, призванных обеспечить ее результативность», - говорится на сайте министерства иностранных дел РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Казахстане прошло уже девять раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. А десятый раунд в астанинском формате состоялся в конце июля в Сочи.

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