2018-11-09T23:19:50+03:00
В мире

Суд в Швейцарии запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты «Газпрому»

Это решение связано с требованием «Нафтогаза» о взыскании с российской компании $2,56 млрд
Дарья ИВАШКИНА
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Суд в Швейцарии запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты «Газпрому»Суд в Швейцарии запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты «Газпрому»Фото: REUTERS
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В пятницу, 9 ноября, стало известно, что суд в Швейцарии запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты «Газпрому». Это решение принято в рамках обеспечительных мер по требованию НАК «Нафтогаз Украины» о взыскании с российской энергетической компании 2,56 миллиарда долларов.

«В Швейцарии временные обеспечительные меры наложены на выплаты "Газпрому" компаниями Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG», - говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций «Газпрома». Также там отмечается, что теперь все платежи будут перенаправляться на швейцарских приставов, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце февраля Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по двум спорам между «Газпромом» и «Нафтогазом»: в итоге суд удовлетворил требования компаний лишь частично, и российское предприятие оказалось должно украинскому 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» не согласился с таким вердиктом и обжаловал его. Однако вскоре Киев начал процедуру принудительного исполнения решения арбитражного суда.

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