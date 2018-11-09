Суд в Швейцарии запретил Nord Stream и Nord Stream 2 совершать выплаты «Газпрому»
В пятницу, 9 ноября, стало известно, что суд в Швейцарии запретил Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты «Газпрому». Это решение принято в рамках обеспечительных мер по требованию НАК «Нафтогаз Украины» о взыскании с российской энергетической компании 2,56 миллиарда долларов.
«В Швейцарии временные обеспечительные меры наложены на выплаты "Газпрому" компаниями Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG», - говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций «Газпрома». Также там отмечается, что теперь все платежи будут перенаправляться на швейцарских приставов, передает РИА Новости.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце февраля Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по двум спорам между «Газпромом» и «Нафтогазом»: в итоге суд удовлетворил требования компаний лишь частично, и российское предприятие оказалось должно украинскому 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» не согласился с таким вердиктом и обжаловал его. Однако вскоре Киев начал процедуру принудительного исполнения решения арбитражного суда.
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