10 Нояб. 07:23 2018-11-10T07:23:36+03:00

Погода в Москве 10 ноября будет облачной с прояснениями, местами слабые осадки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Температура воздуха в Москве и области составит от минус 1 до 4 градусов тепла

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Погода в Москве 10 ноября ожидается облачной с прояснениями, местами возможны слабые осадки, туман и гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Ночью температура в Москве 0...2 градуса, по области -3...2 градуса, ветер восточный 2-7 метров в секунду. Днем температура в Москве 1...3 градуса, по области -1...4 градуса, ветер восточный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении службы.

К вечеру характер погоды существенно не изменится, переменная облачность сохранится, осадков не ожидается. В ночь на воскресенье, 11 ноября, температура воздуха в столице упадет до -4…-2 градусов, в центре города около 0. По области от -7 до -2 градусов, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.

В начале недели синоптики обещают облачную погоду без осадков, однако уже во вторник в столичном регионе местами может пройти небольшой снег.