2018-11-10T08:05:01+03:00
Происшествия

При взрыве на военной базе в Турции пострадали не менее 25 человек

Судьба еще семи неизвестна, их поиски продолжаются
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Турции произошёл взрыв на военной базеВ Турции произошёл взрыв на военной базеФото: REUTERS
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На одной из военных баз в Турции взорвались боеприпасы, в результате пострадали как минимум 25 военнослужащих, их доставили в больницы, сообщает агентство Haberturk со ссылкой на министерство национальной обороны страны.

Между тем, после взрыва пропали еще семеро солдат, их судьба пока неизвестна, поиски пропавших продолжаются. Минобороны уточняет, что это произошло в юго-восточной турецкой провинции Хаккяри.

По данным ведомства, на военной базе сдетонировали боеприпасы тяжелого вооружения. В связи с произошедшим проводится расследование. По предварительной версии, причиной взрыва стала неисправность техники.

Другие подробности не разглашаются. Турецкие власти запретили местным СМИ писать об этом ЧП на военной базе, передает агентство Anadolu.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что накануне, 9 ноября, взорвался снаряд на Приволжском государственном испытательном полигоне боеприпасов возле города Чапаевск в Самарской области, пострадали четыре человека.

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