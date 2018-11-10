Стрельба в пригороде Монреаля: Пострадали мужчина и шестилетний ребенок

10 Нояб. 09:30 2018-11-10T09:31:07+03:00

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В пригороде канадского города Монреаль произошла стрельба, в результате которой пострадали 50-летний мужчина и шестилетний ребенок. Об этом сообщила местная полиция на своей странице в Твиттер.

«Подозреваемый задержан в Киркленде. Он ранил из огнестрельного оружия шестилетнего мальчика и мужчину около 50 лет. Следователи полиции Монреаля находятся на месте происшествия», - говорится в сообщении правоохранителей.

Пострадавшие госпитализированы в одну из больниц города, их состояние оценивается как стабильное. Ребенок получил огнестрельное ранение в живот, на данный момент ему проводят операцию.

Нападавший, 36-летний мужчина, забаррикадировался в одном из домов, но в итоге без сопротивления сдался прибывшей на место происшествия полиции. Его мотивы пока остаются неизвестными. Как сообщает CTV News со ссылкой на собственные источники, стрелком мог быть отец пострадавшего ребенка.