10 Нояб. 10:15 2018-11-10T13:20:08+03:00

За несколько дней ролик с похищением одной собаки другой набрал миллионы просмотров и удостоился нескольких тысяч восхищенных комментариев

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В Сети появилась видеозапись «похищения» померанского шпица золотистым ретривером. За несколько дней ролик набрал 10,4 млн просмотров и удостоился внимания нескольких тысяч неравнодушных комментаторов.

На записи видно, как более крупный ретривер подбегает к маленькой собачке, поначалу не демонстрируя подозрительных намерений. Усыпив бдительность хозяйки шпица, пес схватил последнего за розовый поводок и пустился в бега.

Попытки хозяйки догнать парочку и разлучить ретривера с его новым другом успехом не увенчались.

Забавная сцена привела комментаторов в восторг: пользователи отметили, что шпиц настолько милый, что они бы и сами последовали примеру ретривера.

«Даже большая собака хочет себе маленькую собаку», - добавил один из комментаторов.

Похищение шпица большим ретривером попало на видео и рассмешило пользователей Сети. please enjoy this video i found on reddit of a dog trying to steal another smaller dog https://t.co/tM82uk9XLE

Пользовательница, разместившая ролик на своей странице в Твиттер, отметила, что наткнулась на него на портале Reddit, где запись «похищения» также снискала популярность.