Фигуристка Елизавета Туктамышева стала третьей в Японии и вышла в финал Гран-при

10 Нояб. 15:10 2018-11-10T15:10:19+03:00

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В субботу, 10 ноября, стало известно, что россиянка Елизавета Туктамышева заняла третье место на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию, который прошел в японской Хиросиме.

При этом спортсменка обновила личные рекорды в короткой и произвольной программах, а также по общей сумме баллов. По сумме двух выступлений 21-летняя фигуристка получила 219,02 балла. Обойти ее получилось только у двух японок: первое место заняла Рика Кихира с результатом 224,31 балла, а второе - досталось Сатоко Мияхара (219,47).

Между тем стоит отметить, что третье место в Японии и победа на Skate Canada позволили Елизавете Туктамышевой впервые с 2014 года выйти в финал Гран-при, который должен пройти в Ванкувере с 5 по 9 декабря текущего года.