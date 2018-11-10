Путин открыл первый в Москве памятник Тургеневу
Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии первого в Москве памятника писателю Ивану Тургеневу. Глава государства возложил цветы к монументу и выступил с речью, в которой поблагодарил скульптора, народного художника РФ Сергея Казанцева, за красивую работу.
Церемония была приурочена к 200-летию Тургенева, без которого, по словам президента, «невозможно представить русскую литературу.
«Он обращался к людям, их чувствам и переживаниям, подлинным и вечным ценностям. Потому интерес к его сочинениям будет всегда», - подчеркнул Путин.
Памятник И.С. Тургеневу скульптора С.Казанцева на Остоженке. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС
Памятник украсит так называемый «тургеневский квартал» - архитектурно-музейный комплекс на улице Остоженка, в который вошли дом-музей писателя и приусадебная территория с садом и сквером.
Монумент изображает молодого 30-летнего Тургенева в годы, когда он посещал дом своей матери на улице Остоженка. Кроме того, в том же сквере установлен памятник собаке Муму – героине одноименного произведения писателя.
Российский лидер посетил с экскурсией Дом-музей Ивана Тургенева, недавно открытый после реставрации. В обновленную экспозицию вошли более тысячи уникальных предметов, среди которых автографы и письма Тургенева, а также последний прижизненный портрет писателя.
«Открытие музея - очень важное событие для русской литературы, русской культуры и для русского народа», - отметил Путин, оставляя запись в книге отзывов музея.