Путин открыл первый в Москве памятник Тургеневу

СЕГОДНЯ 15:26 2018-11-10T15:27:07+03:00

Владимир Путин на церемонии открытия первого в Москве памятника И.С. Тургеневу скульптора С.Казанцева у Дома-музея И.С. Тургенева на Остоженке. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии первого в Москве памятника писателю Ивану Тургеневу. Глава государства возложил цветы к монументу и выступил с речью, в которой поблагодарил скульптора, народного художника РФ Сергея Казанцева, за красивую работу.

Церемония была приурочена к 200-летию Тургенева, без которого, по словам президента, «невозможно представить русскую литературу.

«Он обращался к людям, их чувствам и переживаниям, подлинным и вечным ценностям. Потому интерес к его сочинениям будет всегда», - подчеркнул Путин.

Памятник И.С. Тургеневу скульптора С.Казанцева на Остоженке. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

Памятник украсит так называемый «тургеневский квартал» - архитектурно-музейный комплекс на улице Остоженка, в который вошли дом-музей писателя и приусадебная территория с садом и сквером.

Монумент изображает молодого 30-летнего Тургенева в годы, когда он посещал дом своей матери на улице Остоженка. Кроме того, в том же сквере установлен памятник собаке Муму – героине одноименного произведения писателя.

Российский лидер посетил с экскурсией Дом-музей Ивана Тургенева, недавно открытый после реставрации. В обновленную экспозицию вошли более тысячи уникальных предметов, среди которых автографы и письма Тургенева, а также последний прижизненный портрет писателя.

«Открытие музея - очень важное событие для русской литературы, русской культуры и для русского народа», - отметил Путин, оставляя запись в книге отзывов музея.