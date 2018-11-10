2018-11-10T16:44:27+03:00
В мире

Трамп рассказал, чего он никогда не сможет простить Обаме

Президент США ответил на критику бывшей первой леди Мишель Обамы
Денис СУХОВ
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Трамп рассказал, чего он никогда не сможет простить ОбамеТрамп рассказал, чего он никогда не сможет простить ОбамеФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не сможет простить его предшественнику Бараку Обаме того, как последний урезал финансирование военного сектора страны.

«Я никогда не прощу его (Барака Обаму) за то, что он сделал с военным сектором США, который был истощен из-за недостатка финансирования. Все было устаревшим и изношенным», - цитирует Трампа издание Huffington Post.

Таким образом американский лидер ответил на критику бывшей первой леди США Мишель Обамы. Ранее в своей книге супруга 44-го президента написала, что никогда не сможет простить Трампа.

Фрагменты мемуаров, которые готовятся к изданию под названием «Становление», уже публикуются американскими СМИ. В одном из них Мишель Обама заверяет, что никогда не забудет то, как во время своей предвыборной кампании Трамп ставил под сомнение легитимность пребывания ее супруга на посту главы государства, утверждая, что Барак Обама получил американское гражданство не по праву рождения.

По мнению Мишель, заявления Дональда Трампа угрожали безопасности ее семьи.

«А что если бы кто-то с неустойчивой психикой зарядил пистолет и поехал в Вашингтон? Что было бы, если бы этот человек отправился искать наших девочек? Дональд Трамп с его громкими и безрассудными намёками поставил под угрозу безопасность моей семьи. И за это я никогда его не прощу», - пишет экс-первая леди в своей книге.

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