Путин назвал главные качества сотрудника органов внутренних дел
В субботу, 10 ноября, президент РФ Владимир Путин посетил Московский университет МВД, где пообщался со студентами и вместе с ними записал видеообращение, в котором поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником и рассказал о главных качествах, которыми, по его мнению, должны обладать все полицейские.
Так, как считает глава нашего государства, основными качествами каждого правоохранителя являются «личная порядочность, честность и преданность своему делу и долгу».
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что на сотрудниках органов внутренних дел лежит огромный груз ответственности за исполнение властных полномочий.
Напомним, 10 ноября в нашей стране отмечается День сотрудника органов внутренних дел РФ.
Подробнее о визите Владимира Путина в Московский университет МВД читайте в материале спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова на сайте kp.ru.
Путин поздравил сотрудников полиции с праздником.