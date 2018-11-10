2018-11-10T17:07:08+03:00
Политика

Путин назвал главные качества сотрудника органов внутренних дел

Президент РФ 10 ноября посетил Московский университет МВД [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments30
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Изменить размер текста:

В субботу, 10 ноября, президент РФ Владимир Путин посетил Московский университет МВД, где пообщался со студентами и вместе с ними записал видеообращение, в котором поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником и рассказал о главных качествах, которыми, по его мнению, должны обладать все полицейские.

Так, как считает глава нашего государства, основными качествами каждого правоохранителя являются «личная порядочность, честность и преданность своему делу и долгу».

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что на сотрудниках органов внутренних дел лежит огромный груз ответственности за исполнение властных полномочий.

Напомним, 10 ноября в нашей стране отмечается День сотрудника органов внутренних дел РФ.

Подробнее о визите Владимира Путина в Московский университет МВД читайте в материале спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова на сайте kp.ru.

Путин поздравил сотрудников полиции с праздником.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Киеве появился сквер имени Бориса Немцова
Станислав Черчесов досрочно получил престижную премию Arctic Awards
Под санкции США попали 17 подданных Саудовской Аравии
На Украине за посещение Крыма задержали 15 судов
Суд отказал Павлу Мамаеву в освобождении из СИЗО
Росгвардия предложила увеличить возраст для покупки оружия
Госдума выделит более 18 миллионов рублей на создание национальной антидопинговой лаборатории
Эр-Рияд подаст в суд на СМИ Катара и Турции за дезинформацию по делу Хашкаджи
Оксфордский словарь объявил слово года
В Госдуме предложили обязать Instagram-блогеров платить налоги за публикации
Марк Цукерберг запретил сотрудникам пользоваться телефонами Apple из-за конфликта
Ученые назвали новый способ предсказать скорую смерть
Захарова: США применяют в Сирии белый фосфор
Захарова назвала заявления США о «Северном потоке — 2» вмешательством
Младшей из сестер Хачатурян разрешили посещать занятия в школе
Семья из Южного Судана продала 17-летнюю дочь через Facebook за 500 коров и 3 автомобиля
В Милане пострадали 14 человек в результате происшествия в метро
Приставы рассказали, что Земфира погасила все свои долги
Козак поручил проверить информацию о дефиците топлива на независимых АЗС
Еврокомиссия не будет комментировать отставки в британском кабмине
Умерла актриса Кэтрин Макгрегор
В Генпрокуратуре Саудовской Аравии рассказали, кто приказал убить Хашкаджи
Госдума вернет депутатам право выступать на заседаниях
Пятая авеню в Нью-Йорке перестала быть самой дорогой улицей мира
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребует смертной казни для виновных в убийстве Хашкаджи