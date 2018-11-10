Путин назвал главные качества сотрудника органов внутренних дел

10 Нояб. 17:06 2018-11-10T17:07:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 10 ноября, президент РФ Владимир Путин посетил Московский университет МВД, где пообщался со студентами и вместе с ними записал видеообращение, в котором поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником и рассказал о главных качествах, которыми, по его мнению, должны обладать все полицейские.

Так, как считает глава нашего государства, основными качествами каждого правоохранителя являются «личная порядочность, честность и преданность своему делу и долгу».

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что на сотрудниках органов внутренних дел лежит огромный груз ответственности за исполнение властных полномочий.

Напомним, 10 ноября в нашей стране отмечается День сотрудника органов внутренних дел РФ.

Подробнее о визите Владимира Путина в Московский университет МВД читайте в материале спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова на сайте kp.ru.