Российский экипаж задержанного в Стамбуле судна решил объявить голодовку

10 Нояб. 21:30 2018-11-10T21:30:57+03:00

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Экипаж судна Streamline, которое в июне было арестовано в Стамбуле, намерен объявить голодовку из-за задержек зарплаты. Как уточнил капитан сухогруза Бахман Багиров, компания-судовладелец задолжала морякам около 90 тысяч долларов: по его словам, деньги не выплачиваются уже на протяжении пяти месяцев. Причем решить проблему не помогло и обращение во все возможные инстанции.

А технический инспектор труда Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов уточнил, что голодовка будет объявлена в понедельник, 12 ноября. «В понедельник экипаж собирается объявить голодовку, поставил в известность морского консула. Старый судовладелец не может разобраться с долгами, а новый судовладелец не может вступить (в права) пока не снимут арест с судна, идут разборки», - сказал Рубцов ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Streamline с 11 российскими моряками на борту был арестован в порту Стамбула из-за долгов судовладельца. Как оказалось, владелец судна, ходившего под флагом Коморских островов, задолжал турецким властям около 420 тысяч долларов.