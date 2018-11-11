Туск призвал Европу избегать ошибок, спровоцировавших Первую мировую войну

11 Нояб. 00:52 2018-11-11T00:53:58+03:00

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Европейские страны должны опасаться повторения событий, которые привели к началу Первой мировой войны. С таким обращением выступил глава Евросовета Дональд Туск.

Он отметил, что, путешествуя по Европе, замечает политические силы, которые ждут повода, каким в 1914 году стало убийство в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда. После этого австро-венгерское правительство предъявило ультиматум Сербии, что и стало началом войны.

"Они ждут этого конфликта мечты, который изменит мировой порядок и европейский порядок, основанный на сохранении общих принципов и ценностей", — подчеркнул Туск в своей речи об уроках Первой мировой войны.

По мнению главы Евросовета, некоторые европейские политики своими действиями показывают, что они не "не в состоянии здраво просчитать и не в состоянии предсказать последствия своих действий". Туск назвал в числе опасностей подъем национализма и антиевропейского настроения во многих европейских столицах.

"Это пока не относится к сегодняшним лидерам, но эти силы растут на наших глазах. Это силы, которые поддерживают конфликт, а не сотрудничество, дезинтеграцию, а не интеграцию", — говорится в тексте выступления на сайте Евросовета ЕС.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, 11 ноября в Париже пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны. В них примут участие лидеры мировых держав, в том числе президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.