Туктамышева рассказала, что хочет сделать с Трампом при встрече

11 Нояб. 01:43 2018-11-11T01:43:12+03:00

Спортсменка в соцсетях в течение часа отвечала на вопросы своих фанатов

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Встретится с президентом США Дональдом Трампом и даже выступить с ним на льду хотела бы российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Однако спортсменка вовсе не является поклонницей американского лидера.

В своем микроблоге в Twitter чемпионка мира предложила задавать ей в течение часа любые вопросы, на которые она тут же будет отвечать своим подписчикам. На вопрос, с кем из известных людей она хочет повстречаться, Елизавета назвала имя Трампа.

“Чтобы сказать ем, что надеру ему задницу в Твиттере”, пояснила Туктамышева.

Также президент США оказался тем человеком, с которым она хотела бы кататься в паре, если бы занималась парным фигурным катанием. Спортсменка уточнила, что сделала бы это, чтобы Трамп “выглядел еще глупее, если это только возможно”.

Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. На четвертом этапе Гран-при - NHK Trophy, который проходит в в Хиросиме (Япония), она заняла третье место, набрав 219,02 балла.