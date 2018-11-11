2018-11-11T01:43:12+03:00
Спорт

Туктамышева рассказала, что хочет сделать с Трампом при встрече

Спортсменка в соцсетях в течение часа отвечала на вопросы своих фанатов
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments48
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета ТуктамышеваЧемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета ТуктамышеваФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Встретится с президентом США Дональдом Трампом и даже выступить с ним на льду хотела бы российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Однако спортсменка вовсе не является поклонницей американского лидера.

В своем микроблоге в Twitter чемпионка мира предложила задавать ей в течение часа любые вопросы, на которые она тут же будет отвечать своим подписчикам. На вопрос, с кем из известных людей она хочет повстречаться, Елизавета назвала имя Трампа.

“Чтобы сказать ем, что надеру ему задницу в Твиттере”, пояснила Туктамышева.

Также президент США оказался тем человеком, с которым она хотела бы кататься в паре, если бы занималась парным фигурным катанием. Спортсменка уточнила, что сделала бы это, чтобы Трамп “выглядел еще глупее, если это только возможно”.

Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. На четвертом этапе Гран-при - NHK Trophy, который проходит в в Хиросиме (Япония), она заняла третье место, набрав 219,02 балла.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Киеве уверяют, что на Украине детей не учат убивать
Адвокат Кокорина заявит отвод следователю за оскорбление своего клиента
С мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9
Постпред России при ОБСЕ обвинил Киев в постоянном нарушении минских договоренностей
США еще не решили, разорвать Договор о РСМД или сохранить
Турция завершила расследование убийства российского посла Карлова
Сборная Германии громит Россию 3:0 после первого тайма товарищеской игры
В крупной аварии на северо-востоке Москвы пострадали три человека
Американец, рассылавший бомбы, не признал свою вину
В Германии 40 человек пострадали при столкновении автобусов
Три человека пострадали от взрыва в московском жилом доме
США и Украина не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма
В США хотят выслать проповедника Гюлена
Матч Германия - Россия 15 ноября: Нойер появится в воротах немцев с первых минут
МВД Финляндии обсудило с Советом безопасности РФ помехи в работе GPS
В матче Германия - Россия впервые за нашу команду сыграет бразилец Ари
Министерство просвещения держит на контроле проверки учителей, избивавших учеников
Замминистра по вопросам Brexit ушла в отставку
Курс евро опустился ниже 75 рублей
На следующей неделе москвичей ждет похолодание и снег
Мексиканец требует с Coca-Cola 345 миллионов долларов
Хакеры атаковали российские банки под видом ЦБ
В Киеве появился сквер имени Бориса Немцова
Станислав Черчесов досрочно получил престижную премию Arctic Awards
Под санкции США попали 17 подданных Саудовской Аравии
На Украине за посещение Крыма задержали 15 судов
Суд отказал Павлу Мамаеву в освобождении из СИЗО