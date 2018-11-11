Семья в Электростали могла отравиться ядовитыми грибами

11 Нояб. 02:13 2018-11-11T02:13:17+03:00

Глава погибшей семьи из Электростали мог насобирать ядовитых грибов и накормить ими семью Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Погибшая в подмосковной Электростали семья из четырех человек могла отравиться ядовитыми грибами. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Отравление грибами - одна из версий гибели семьи в подмосковной Электростали. В ходе осмотра места происшествия изъяты продукты", - сказали в ведомстве.

Как передает ТАСС, на место ЧП были вызваны сотрудники газовой службы. Они сделали замеры и не выявили утечки газа.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в управлении.

По уточнённым данным, тревогу подняла старшая дочь женщины, которая в будни жила и училась ив интернате. На выходные девочка приехала домой, но ей никто не открыл дверь. После безуспешных попыток дозвониться и достучаться, она обратилась за помощью к соседям, которые и вызвали полицию, передает телеканал “360”.

Один из соседей рассказал, что глава семьи недавно возможно ходил по грибы.

“Он недавно за грибами ходил, показывал — мол, у меня грибы есть. Думаю, они сами собирали — вряд ли где-то могли купить”, - отметил сосед.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 10 ноября в Электростали обнаружена мертвой семья из четырех человек. Среди погибших дети двух и девяти лет.