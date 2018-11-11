2018-11-11T06:56:02+03:00
В мире

Власти Южной Кореи отправили в КНДР в подарок 200 тонн мандаринов

Цитрусовые в Пхеньян доставят военно-транспортные самолеты
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Южная Корея подарила Северной Корее 200 тонн мандариновЮжная Корея подарила Северной Корее 200 тонн мандариновФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Военный транспортный самолет ВС Южной Кореи вылетел утром воскресенья в Пекин с первой партией мандаринов в подарок КНДР. Об этом сообщила пресс-служба президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

В администрации отметили, что Сеул принял решение направить в Северную Корею 200 тонн ароматных цитрусовых в ответ на щедрый подарок, который глава государства получил во время своего визита в Пхеньян. Напомним, Мун Чжэ Ину в сентябре подарили две тонны деликатесных дикорастущих грибов.

Как уточняет пресс-служба президента, с аэродрома на острове Чеджудо в Пхеньян будет выполнено четыре рейса, за которые в Северную корею доставят 20 тысяч коробок. В каждой из которых по 10 килограммов мандаринов. Два самолета с фруктами вылетят в воскресенье и два - в понедельник, передает РИА Новости.

Первую партию груза сопровождают заместитель министра по делам национального объединения Республики Корея Чхон Хэ Сон и секретарь президента по межкорейским отношениям Со Хо.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Япония пообещала не размещать американские базы на Курильских островах
Экс-глава СБУ: Армия Украины не выстоит в войне с Россией
Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для судов Украины
Пхеньян заявил, что над протестированным в пятницу оружием КНДР работала семь лет
В Токио начали подготовку визита премьера Японии в Россию
На западе Москвы произошло ДТП со стрельбой
Госдеп заявил, что от России зависит, останется ли в силе Договор о РСМД
В Испании поддержали идею Макрона создать общеевропейскую армию
Корейские СМИ сообщили об испытаниях «высокотехнологичного передового» оружия в КНДР
Американские сенаторы предлагают ввести санкции против Саудовской Аравии
В Киеве уверяют, что на Украине детей не учат убивать
Адвокат Кокорина заявит отвод следователю за оскорбление своего клиента
С мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9
Постпред России при ОБСЕ обвинил Киев в постоянном нарушении минских договоренностей
США еще не решили, разорвать Договор о РСМД или сохранить
Турция завершила расследование убийства российского посла Карлова
Сборная Германии громит Россию 3:0 после первого тайма товарищеской игры