Власти Южной Кореи отправили в КНДР в подарок 200 тонн мандаринов

11 Нояб. 06:56 2018-11-11T06:56:02+03:00

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Военный транспортный самолет ВС Южной Кореи вылетел утром воскресенья в Пекин с первой партией мандаринов в подарок КНДР. Об этом сообщила пресс-служба президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

В администрации отметили, что Сеул принял решение направить в Северную Корею 200 тонн ароматных цитрусовых в ответ на щедрый подарок, который глава государства получил во время своего визита в Пхеньян. Напомним, Мун Чжэ Ину в сентябре подарили две тонны деликатесных дикорастущих грибов.

Как уточняет пресс-служба президента, с аэродрома на острове Чеджудо в Пхеньян будет выполнено четыре рейса, за которые в Северную корею доставят 20 тысяч коробок. В каждой из которых по 10 килограммов мандаринов. Два самолета с фруктами вылетят в воскресенье и два - в понедельник, передает РИА Новости.

Первую партию груза сопровождают заместитель министра по делам национального объединения Республики Корея Чхон Хэ Сон и секретарь президента по межкорейским отношениям Со Хо.