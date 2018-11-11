Названа возможная причина крушения военного самолета в штате Джорджия

11 Нояб. 07:25 2018-11-11T07:25:56+03:00

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Причиной крушения военного самолета в штате Джорджия в мае этого года могла стать ошибка пилота. Такие данные содержаться в докладе Совета по расследованию авиационных происшествий в Соединенных Штатах.

Как сообщал сайт “КП”, военно-транспортный самолет С-130 разбился в Джорджии 2 мая 2018 года. На борту находились девять человек - все служащие Национальной гвардии из Пуэрто-Рико.

"Экипаж самолета не смог адекватно приготовиться к чрезвычайным ситуациям, не смог прервать взлет и не реагировал должным образом после взлета", — цитирует отчет следователей издание Savannah Morning News

В документе также указано, что после всестороннего расследования появились доказательства того, что причиной крушения стало неправильное применение левого руля, что “привело к последующему скольжению ниже трехмоторной минимально контролируемой воздушной скорости, уход в лево и потеря контроля над полетом”.

Напомним, генерал-адъютант Национальной гвардии Пуэрто-Рико Изабела Ривера сразу после аварии заявила, что самолет был в эксплуатации более 60 лет и направлялся на авиасвалку в Аризоне.