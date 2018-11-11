Российские фигуристы Загорски и Гурейро заняли второе место в танцах на льду на Гран-при в Японии
Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли второе место на четвертом этапе серии Гран-при, который завершился в японской Хиросиме.
За ритмический и произвольный танец российский дуэт получил 182,05 балла. Лидерами турнира оказались американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер, в активе которых 184,63 балла. Первую тройку замкнула еще одна пара из США - Рэйчел и Майкл Парсонс (178,64 балла).
Второй российский дуэт Анастасии Скопцовой и Кирилл Алешина набрал 159,96 балла и сейчас находятся на седьмой строке рейтинга.
Для Загорски и Гурейро этап в Японии стал вторым в сезоне, ранее они заняли третье место на «Скейт Америка». Скопцова и Алешин были десятыми на Гран-при в Канаде.
Ранее российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу на соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Гран-при в Хельсинки.