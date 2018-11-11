2018-11-11T08:56:14+03:00
Спорт

Российские фигуристы Загорски и Гурейро заняли второе место в танцах на льду на Гран-при в Японии

Победу одержали американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер
Денис СУХОВ
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Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССТиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли второе место на четвертом этапе серии Гран-при, который завершился в японской Хиросиме.

За ритмический и произвольный танец российский дуэт получил 182,05 балла. Лидерами турнира оказались американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер, в активе которых 184,63 балла. Первую тройку замкнула еще одна пара из США - Рэйчел и Майкл Парсонс (178,64 балла).

Второй российский дуэт Анастасии Скопцовой и Кирилл Алешина набрал 159,96 балла и сейчас находятся на седьмой строке рейтинга.

Для Загорски и Гурейро этап в Японии стал вторым в сезоне, ранее они заняли третье место на «Скейт Америка». Скопцова и Алешин были десятыми на Гран-при в Канаде.

Ранее российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу на соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Гран-при в Хельсинки.

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