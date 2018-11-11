Внук Черчилля жестко раскритиковал Трампа за отказ посетить американское мемориальное кладбище из-за плохой погоды

11 Нояб. 09:53 2018-11-11T09:55:30+03:00

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Президент США Дональд Трамп подвергся жесткой критике в связи с отказом посетить американское военное мемориальное кладбище в Буа Белло во Франции, куда он прибыл для участия в памятных мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой Мировой войны.

Изначально посещение мемориального комплекса было запланировано в графике Трампа. Однако позже Белый дом заявил об отмене визита «из-за логистических сложностей, вызванных погодой», сообщает газета The Washington Post.

В итоге вместо Трампа на церемонию отправились глава аппарата сотрудников Белого дома генерал Джон Келли и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

Поскольку других мировых лидеров субботний дождь не смутил, отсутствие президента США на церемонии в Буа Белло вызвало шквал критики со стороны его оппонентов.

«Это просто возмутительно, что наш президент не хочет почтить память погибших во Франции солдат, а вместо этого остается в гостинице и смотрит телевизор», - заявил Дэвид Фрум, бывший спичрайтер 43-его президента США Джорджа Буша.

Однако наиболее жесткая критика в адрес Трампа прозвучала не на родине – довольно резко поведение президента США прокомментировал политик-консерватор и член британского парламента Николас Сомс, внук знаменитого премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

«Они погибли, глядя врагу в глаза, а этот жалкий и недостойный Дональд Трамп не смог даже бросить вызов погоде, чтобы отдать дать уважения павшим», - написал Сомс на своей странице в Твиттер.