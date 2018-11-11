Премьер-министр Чехии предложил передать нуждающимся странам часть денег, расходуемых на оборону

11 Нояб. 11:01 2018-11-11T11:05:53+03:00

Андрей Бабиш заявил, что ежегодно все страны мира тратят на вооружение свыше 1,5 трлн. долларов

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступит на Парижском форуме мира, который открывается в это воскресенье, где предложит план помощи неимущим слоям населения планеты. Об этом заявил сам Бабиш в ходе мероприятий, приутроченых к 100-летию окончания Первой мировой войны.

Инициатива Бабиша заключается в перенаправлении части военных расходов на помощь бедным странам. «Ежегодно на вооружение тратится $1750 млрд. Это гигантская сумма. Нужно задуматься, почему мы, собственно говоря, раскручиваем гонку вооружений и кто наш враг», -- цитирует ТАСС политика. Бабиш также отметил, что Парижский форум мира является «прекрасным местом» для обсуждения программ помощи бедным.

На Парижском форуме мира будут обсуждаться вопросы и предложения по снижению международной напряженности. Мероприятие состоится в выставочном центре Гранд-аль, расположенном в парижском парке Ла-Вилетт. В форуме примут участие как лидеры ряда стран, так и представители различных неправительственных организаций.