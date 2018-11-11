2018-11-11T10:46:42+03:00
В мире

С конца июля число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 200

Всего зафиксировано 326 случаев заболевания, большинство из которых подтверждены
Денис СУХОВ
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С конца июля число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 200С конца июля число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 200Фото: REUTERS
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Число жертв болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ) в Демократической республике Конго с конца июля превысило 200 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

«Ситуация на субботу 10 ноября: в общей сложности зафиксировано 326 случаев заражения Эболой, из которых 291 подтверждены, а 35 считаются вероятными», - говорится в сообщении на странице ведомства в Твиттер.

Только за последние сутки зафиксированы семь новых случаев заболевания и три смерти. Общее число погибших достигло 201. Выздоровело 98 человек, еще 47 случаев с подозрениями на БВВЭ сейчас расследуются.

По данным министерства, с 8 августа вакцинацию от вируса Эболы прошли 28 303 жителя Конго.

Ранее в своем еженедельном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения оценила риск дальнейшего распространения вируса Эболы в Конго как высокий на национальном и региональном уровне, и как низкий – на глобальном.

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