«Руки прочь от Москвы»: Киевляне высмеяли двусмысленные билборды в поддержку Порошенко

11 Нояб. 11:56 2018-11-11T11:56:55+03:00

Пользователи соцсетей предположили, что политтехнологи президента Украины хотят «слить» его еще до начала предвыборной кампании

Изменить размер текста: A A

Новые билборды, размещенные в Киеве в поддержку президента Украины Петра Порошенко, вызвали неоднозначную реакцию местных жителей. На это обратил внимание пользователь Facebook Денис Гороховский.

«Руки прочь от Москвы», как бы говорят нам новые социальные борды Петра Порошенко», - написал Гороховский, разместивший фото рекламного щита на своей странице.

Украшающая его большая надпись «Прочь от Москвы» действительно вызывает двусмысленные ассоциации у жителей украинской столицы. Некоторые из комментаторов даже заподозрили, что политтехнологи Порошенко хотят «слить» его еще до начала предвыборной кампании.

В частности, пользователи отметили, что размещенный на красном фоне лозунг принадлежит украинскому поэту Миколе Хвылевому – коммунисту и ярому стороннику большевистской революции.

Другие комментаторы добавили, что подобные билборды уместнее расставлять не в Киеве, а на пути следования поездов Львов-Москва.