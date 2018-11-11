2018-11-11T11:56:55+03:00
Политика

«Руки прочь от Москвы»: Киевляне высмеяли двусмысленные билборды в поддержку Порошенко

Пользователи соцсетей предположили, что политтехнологи президента Украины хотят «слить» его еще до начала предвыборной кампании
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments20
Киевляне высмеяли двусмысленные билборды в поддержку Порошенко. Фото: facebook.com/den.gorohovskyКиевляне высмеяли двусмысленные билборды в поддержку Порошенко. Фото: facebook.com/den.gorohovsky
Изменить размер текста:

Новые билборды, размещенные в Киеве в поддержку президента Украины Петра Порошенко, вызвали неоднозначную реакцию местных жителей. На это обратил внимание пользователь Facebook Денис Гороховский.

«Руки прочь от Москвы», как бы говорят нам новые социальные борды Петра Порошенко», - написал Гороховский, разместивший фото рекламного щита на своей странице.

Украшающая его большая надпись «Прочь от Москвы» действительно вызывает двусмысленные ассоциации у жителей украинской столицы. Некоторые из комментаторов даже заподозрили, что политтехнологи Порошенко хотят «слить» его еще до начала предвыборной кампании.

В частности, пользователи отметили, что размещенный на красном фоне лозунг принадлежит украинскому поэту Миколе Хвылевому – коммунисту и ярому стороннику большевистской революции.

Другие комментаторы добавили, что подобные билборды уместнее расставлять не в Киеве, а на пути следования поездов Львов-Москва.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В МФЦ опровергли сообщения об утечке персональных данных россиян
Активное строительство и реконструкцию дорог продолжат в Тюменской области
Apple будет снимать кино и развлекательные программы
В Пентагоне рассказали, во сколько обойдется создание космических сил США
Правительство одобрило переход россиян на цифровое телевидение
Минюст США по ошибке опубликовал сведения об обвинениях против Ассанжа
Один человек погиб в результате аварии на Кутузовском проспекте
Дэвид Хокни стал самым дорогим художником из ныне живущих: его картина продана за $90,3 млн
Первый полет корабля "Федерация" может быть перенесен на 2022 год
Правительство расширило программу льготных авиаперевозок по России
В Индии из-за ливней, которые принес циклон «Гаджа», погибли 11 человек
После лесного пожара в Калифорнии пропали без вести более 630 человек
МВФ отнес экономические показатели Крыма к данным о России
Первый снегопад в Нью-Йорке спровоцировал транспортный коллапс
Пенс: Южно-Китайское море никому не принадлежит
Защита Бутиной обратилась в суд с просьбой снять с россиянки обвинения
Копии паспортов россиян оказались в открытом доступе в МФЦ
Трамп встретится с пострадавшими от лесных пожаров в Калифорнии
WSJ: Минюст США готовится предъявить Ассанжу обвинения в шпионаже