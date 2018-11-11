Лионель Месси вернулся в основной состав "Барселоны" впервые после перелома руки
Сегодня, 11 ноября, футболисты "Барселоны" проведут очередной матч в чемпионате Испании по футболу против "Бетиса". И главная новость - это официальное возвращение в строй лидера и капитана команды аргентинца Лионеля Месси. Об этом сообщает официальный Твиттер "Барселоны".
Полностью стартовый состав "Барселоны" на игру с "Бетисом" выглядит так:
тер Штеген, Пике, Ракитич, Серхио, Артур, Месси, Малкольм, Ленгле, Хорди Альба, Серхи Роберто.
Напомним, что Лионель Месси получил несколько недель назад травму руки - врачи диагностировали перелом и аргентинский футболист каталонцев пропустил ряд важных встреч своего клуба, пока залечивал травму. В их числе - встреча против мадридского "Реала" в очередном "классико". "Барса" выиграла тот поединок со счетом 5:1.
Матч 12 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" - "Бетис" пройдет сегодня, 11 ноября, и начнется в 18:15 по московскому времени. После 11 игр нынешнего сезона "Бетис" занимает 15 место в чемпионате Испании с 13 очками, а "Барселона" идет во главе турнирной таблицы - у нее 24 балла.