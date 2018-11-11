Рогозин предложил проверять систему спасения космонавтов на ее разработчиках

11 Нояб. 21:11 2018-11-11T21:11:41+03:00

Так глава «Роскосмоса» отреагировал на предложение установить на корабле «Федерация» новую САС и сократить количество испытаний

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выступая в воскресенье, 11 ноября, на заседании в ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», предложил проверять систему спасения космонавтов на ее разработчиках.

Стоит отметить, что руководитель госкорпорации заявил о том, что создателям новой системы аварийного спасения (САС) следует войти в состав проводящих испытания экипажей космических кораблей, в ответ на предложение одного из конструкторов установить на корабле «Федерация» новую САС и сократить количество ее испытаний.

При этом Рогозин вспомнил историю про Сталина. «Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС», - приводит слова главы «Роскосмоса» РИА Новости.

СПРАВКА «КП»

«Федерация» - многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс».