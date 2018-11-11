11 Нояб. 22:42 2018-11-11T22:42:48+03:00

В России в 2018 году снизилось производство водки и вина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В воскресенье, 11 ноября, в Национальном союзе защиты прав потребителей сообщили о том, что в России снизилось производство водки и вина.

Так, за десять месяцев 2018 года - с января по октябрь - в нашей стране произвели 63,15 миллиона декалитров (дал) водки, что на 1,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. А самое большое сокращение произошло у производителей вина: за те же десять месяцев они выпустили шампанского и игристых вин на 4,1% меньше, чем годом ранее (8,79 млн дал).

Между тем коньячные предприятия с января по октябрь увеличили производство коньяка на 1,1% - до 6,71 млн дал.

При этом производство ликероводочных изделий крепостью до 25 градусов выросло на 0,2%, а напитков крепостью более 25 градусов - на 10,6%, передает «Интерфакс».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре этого года стало известно, что россияне стали меньше пить алкоголь. Продажи спиртного на душу населения с 2010 года сократились с 8,9 до рекордных 6,6 литра.