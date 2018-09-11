Россияне стали меньше пить алкоголь
В России стали меньше употреблять алкоголь. Продажи спиртного на душу населения с 2010 года сократились с 8,9 до 6,6 литров. Такие цифры представила директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина.
Специалист уверена, что снижение потребления спиртного стало возможно после того, как в 2009 году был принят документ, который обязывал все уровни власти вести алкоголизма.
Увеличение стоимости акцизов сказалось на цене товара и это тоже отразилось на объемах потребления.
- Ограничение ценовой доступности алкоголя и снижению его физической доступности привели к тому, что употреблять спиртное стали меньше. Кроме того, с 2010 года начала действовать мера по законодательному установлению минимальной цены на водку», — цитирует слова Драпкиной газета «Известия».
Кстати, сегодня,11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости.