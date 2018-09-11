2018-09-11T14:08:59+03:00
Общество

Россияне стали меньше пить алкоголь

Продажи горячительных напитков снизились до рекордных 6,6 литров
Ася РОМАНЧУК
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В России стали меньше употреблять алкогольВ России стали меньше употреблять алкогольФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России стали меньше употреблять алкоголь. Продажи спиртного на душу населения с 2010 года сократились с 8,9 до 6,6 литров. Такие цифры представила директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина.

Специалист уверена, что снижение потребления спиртного стало возможно после того, как в 2009 году был принят документ, который обязывал все уровни власти вести алкоголизма.

Увеличение стоимости акцизов сказалось на цене товара и это тоже отразилось на объемах потребления.

- Ограничение ценовой доступности алкоголя и снижению его физической доступности привели к тому, что употреблять спиртное стали меньше. Кроме того, с 2010 года начала действовать мера по законодательному установлению минимальной цены на водку», — цитирует слова Драпкиной газета «Известия».

Кстати, сегодня,11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости.

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