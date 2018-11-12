Пилоты “Формулы-1” устроили потасовку после финиша на Гран-при в Бразилии

12 Нояб. 01:55 2018-11-12T02:50:52+03:00

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На заезде “Формулы-1” в рамках этапа Гран-при в Бразилии два пилота устроили потасовку после финиша. Голландский пилот австрийской команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен и француз из команды "Форс Индия" Эстебан Окон стали выяснять отношения во время процедуры взвешивания.

Гонщики Формулы-1 устроили потасовку.Гонщики Формулы-1 устроили потасовку

Голландец был раздосадован тем, что из-за Окона он ен смог прийти в этот раз первым. Болиты гонщиков столкнулись во время заезда, и машину Фестаппена развернуло. После этого он так и не смог обогнать пилота "Мерседес” Льюиса Хэмилтона.

Недовольный действиями француза гонщик “Ред Булла” подошел к Окону, когда того взвешивали и толкнул его. Тот ему ответил, началась потасовка. После этого пилотов вызвали к стюардам, чтобы объяснить свое поведение, передает Sports.ru

В итоге Ферстаппена наказали. ФИА назначила ему в качестве дисциплинарной меры два дня общественных работ, которые он должен выполнить в ближайшие 6 месяцев. Окона решили не наказывать за инцидент после финиша.