2018-11-12T08:04:00+03:00
Политика

В парламенте Южной Кореи призвали отменить санкции в отношении КНДР

В Сеуле считают, что такой подход поможет поддержанию диалога с Пхеньяном
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В парламенте Южной Кореи призвали отменить санкции против КНДРВ парламенте Южной Кореи призвали отменить санкции против КНДРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лидер южнокорейской Партии справедливости Ли Чжон Ми предложила парламентариям принять проект резолюции, подразумевающий постепенную отмену международных санкций, которые были введены в отношении КНДР. По мнению политика, это позволит поддерживать мирный диалог с Пхеньяном и поощрять его за достижение прогресса в процессе денуклеаризации полуострова.

"Если Национальное собрание примет такую резолюцию, то это позволит значительно ускорить путь к миру и денуклеаризации Северной Кореи", - заявила Ли Чжон Ми во время своего недавнего выступления в Сеуле.

По ее мнению, ограничительные меры можно будет отменять постепенно - по мере улучшения ситуации в регионе.

Между тем, ТАСС напоминает, что такое предложение прозвучало на фоне неопределенности дальнейшей судьбы диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. США пока не готовы отменять антикорейские санкции, а КНДР, в свою очередь, требует послаблений.

Что же касается отношений между Сеулом и Пхеньяном, то они продолжают активно восстанавливаться. Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре этого года власти КНДР подарили президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину две тонны деликатесных дикорастущих грибов. В ответ республика решила направить своим северным соседям 200 тонн мандаринов.

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