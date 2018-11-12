В парламенте Южной Кореи призвали отменить санкции в отношении КНДР

12 Нояб. 08:03 2018-11-12T08:04:00+03:00

В Сеуле считают, что такой подход поможет поддержанию диалога с Пхеньяном

Изменить размер текста: A A

Лидер южнокорейской Партии справедливости Ли Чжон Ми предложила парламентариям принять проект резолюции, подразумевающий постепенную отмену международных санкций, которые были введены в отношении КНДР. По мнению политика, это позволит поддерживать мирный диалог с Пхеньяном и поощрять его за достижение прогресса в процессе денуклеаризации полуострова.

"Если Национальное собрание примет такую резолюцию, то это позволит значительно ускорить путь к миру и денуклеаризации Северной Кореи", - заявила Ли Чжон Ми во время своего недавнего выступления в Сеуле.

По ее мнению, ограничительные меры можно будет отменять постепенно - по мере улучшения ситуации в регионе.

Между тем, ТАСС напоминает, что такое предложение прозвучало на фоне неопределенности дальнейшей судьбы диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. США пока не готовы отменять антикорейские санкции, а КНДР, в свою очередь, требует послаблений.

Что же касается отношений между Сеулом и Пхеньяном, то они продолжают активно восстанавливаться. Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре этого года власти КНДР подарили президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину две тонны деликатесных дикорастущих грибов. В ответ республика решила направить своим северным соседям 200 тонн мандаринов.