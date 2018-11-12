Штраф за опасное вождение в России может составить 5 тысяч рублей

12 Нояб. 10:50 2018-11-12T10:50:06+03:00

Штраф за опасное вождение может составить пять тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Госавтоинспекция России разработала новый законопроект, который предусматривает введение штрафа в размере 5 тысяч рублей за опасное вождение. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Черников.

По его словам, речь идет о документе, предусматривающем внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, в частности, будет определена ответственность за опасное вождение, запрет на которое был прописан в Правилах дорожного движения еще в 2016 году.

"Предполагаемая административная ответственность — штраф в размере 5 тыс. рублей", - цитирует ТАСС Черникова.

Глава ГИБДД подчеркнул, что помимо этого законопроекта в Госдуму были внесены также другие документы, касающиеся вопросов безопасности на дороге.

Напомним, что под опасным вождением подразумеваются резкие перестроения, обгоны, торможения и несоблюдение безопасной дистанции.

Сайт kp.ru писал о том, что при вычислении подобных маневров сотрудники ГИБДД должны руководствоваться примерами, которые находятся в специальной библиотеке.