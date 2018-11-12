Кардиологи рассказали об опасности поздних приемов пищи

12 Нояб. 11:18 2018-11-12T11:18:46+03:00

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Медики научно доказали, что прием пищи поздним вечером или ночь негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. По данным специалистов, у тех людей, кто ведет «ночной» образ жизни, поздно возвращается домой и в ночные часы употребляет тяжелую пищу значительно возрастает риск развития диабета, ожирения, сердечных заболеваний, а также повышения кровяного давления.

Для получения этих данных ученые Американской кардиологической ассоциации проанализировали данные 12700 латиноамериканцев в возрасте от 18 до 76 лет. При этом половина испытуемых употребляла порядка 30% своего суточного рациона после 18.00.

«Наши биологические часы настроены в соответствии со световым днем, 24-часовым циклом. Поэтому, когда мы принимаем пищу в неподходящее для этого время, например, употребляя больше калорий вечером, - эти часы сбиваются. Что приводит к проблемам с метаболизмом, увеличению хронических заболеваний, таких, как диабет, гипертония и болезням сердца», - приводит слова автора исследования Ноура Макарема сайт argumenti.ru.

Специалист отметил, что на следующее утро у тех, кто поздно ужинал, наблюдалось повышенное давление, и повышенный уровень сахара в крови натощак, что я является явным признаком преддиабета, пишет ФАН.