2018-11-12T11:47:33+03:00
Происшествия

В Катаре впервые за 10 лет прошел сильный ливень с грозой

Мощный циклон распространяется по территории Аравийского полуострова
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На Катар обрушился мощный ливеньНа Катар обрушился мощный ливеньФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Катар накрыл мощный циклон, из-за чего в жаркой и солнечной стране впервые за десять лет прошел ливень. Власти города оказались не готовы к такой сильной грозе, и столица эмирата Доха встала в пробках.

Жители аравийского региона отмечают, что давно не видели такой погоды. Буквально в одно мгновение обычно голубое небо затянули черные грозовые тучи, засверкали многочисленные молнии, и на пустыню обрушился проливной дождь.

Отмечается, что в Дохе нет водостоков, поэтому городская техника была направлена откачать воду хотя бы в основных трасс. Однако машины не справились с задачей, а только создали дополнительные заторы на дорогах, пишет сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что в районе Персидского залива дожди идут уже несколько дней. Циклон накрыл уже Саудовскую Аравию и Кувейт. Здесь стихия нанесла городам серьезный материальный ущерб и даже привела к отставкам в правительстве, передает сайт argumenti.ru.

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