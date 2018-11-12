Умер Дуглас Рейн - актер, озвучивший компьютер в фильме «2001 год: Космическая Одиссея»

12 Нояб. 12:07 2018-11-12T12:07:53+03:00

Умер канадский актер Дуглас Рейн. Фото: кадр из фильма «2001 год: Космическая Одиссея».

Дуглас Рейн умер от естественных причин в больнице Онтарио

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В Канаде в возрасте 90 лет умер актер Дуглас Рейн. Об этом сообщило издание The Globe and Mail.

Известно, что он скончался в госпитале в пригороде Стратфорда (провинция Онтарио) от естественных причин.

Представители фестиваля заявили, что «канадский театр потерял одного из величайших своих талантов».

«Дуглас Рейн был редким артистом. Он был актером, который умел восхищаться другими актерами», - сказано в пресс-релизе Шекспировского фестиваля.

Известно, что у актера остались трое детей и внучка.

Дуглас Рэйн основал Стрэдфордский Шекспировский фестиваль, который проходит в Канаде с 1953 года. Известным актер стал благодаря озвучке компьютера HAL 9000 в фильме Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая Одиссея». Кроме того, он успел проработать 32 года в театра, в период с 1953 по 1998 года.

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