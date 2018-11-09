Умер Николай Румянцев, звезда "Ералаша"
На 55-м году жизни умер советский и российский киноактер и звезда юмористического журнала "Ералаш" Николай Румянцев, об этом сообщили РИА Новости.
Причина смерти артиста пока не сообщается. Также неизвестна дата и место прощания.
За свою карьеру Николай Румянцев снялся в фильмах "Весенняя олимпиада, или Начальник хора", "Прилетал марсианин в осеннюю ночь", но широкую популярность актер завоевал благодаря детскому юмористическому киножурналу "Ералаш", который выходит на экраны с 1974 года.
Именно Румянцеву принадлежит известная фраза "Посуду Гоголь помоет. Николай Васильевич. А Лев Толстой пропылесосит".
Ералаш №9 "Чудное мгновение".
Ранее сайте kp.ru сообщал, что в Литве в возрасте 68 лет умер советский актер театра и кино Арунас Сторпирштис,известный по фильмам "Американская трагедия", "Сезон чудес", "Остров погибших кораблей".