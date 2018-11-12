2018-11-12T14:04:14+03:00
Политика

ООН поблагодарила российских военных за сопровождение гумконвоя в Сирии

Командование группировки РФ обеспечивало безопасность движения грузовиков как с земли, так и с воздуха
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ООН поблагодарила российских военных за обеспечение безопасности конвояООН поблагодарила российских военных за обеспечение безопасности конвояФото: REUTERS
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Представители ООН поблагодарили российских военных за обеспечение безопасности следования гуманитарного конвоя организации в сирийский лагерь беженцев "Эр-Рукбан", расположенный близ границы с Иорданией и неподалеку от американской базы в Эт-Танфе.

"Я хотел бы выразить вам и вашей команде свою искреннюю признательность за всю помощь, которую вы оказали ООН при подготовке конвоя <...> в лагерь "Эр-Рукбан", которому после долгих месяцев переговоров и сложного процесса согласований со всеми сторонами удалось достичь нуждающихся", - говорится в письме, которое главный координатор ООН по гуманитарным вопросам в САР Али аль-Заатари направил руководителям российской группировки.

В тексте подчеркивается, что успешная доставка гуманитарной помощи сирийцам стала "огромным позитивным шагом", однако ситуация в лагере все равно "остается ужасающей". Ожидается, что доставленных беженцам продуктов и других вещей хватит им лишь на месяц, передает ТАСС.

Между тем, речь идет о продовольственных товарах, медикаментах, и предметах первой необходимости общим весом около 450 тонн.

Безопасность конвоя, занимавшегося перевозкой данного груза, осуществлялась российскими военными как с воздуха с помощью вертолетов, так и с земли -бронеавтомобилями.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее свой вклад в восстановление мирной жизни сирийцев внес также фонд имени Ахмата Кадырова. Организация провела благотворительную акцию, в ходе которой населению Алеппо была выдана тонна хлеба.

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