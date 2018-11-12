12 Нояб. 11:40 2018-11-12T11:40:55+03:00

В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев Фото: REUTERS

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В Сирию вернулись более 800 человек из Ливана и Иордании за минувшие сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев.

В документе указано, что за прошедшие сутки в САР с территории иностранных государств возвратились 833 беженца. В частности, 112 человек (женщин – 33, детей – 57) из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах", и из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 721 человек (женщин – 216, детей – 368).

В места постоянного проживания в течение суток вернулись 271 беженцев. В Алеппо фонд имени Ахмата Кадырова провел благотворительную акцию, в ходе которой населению выдана тонна хлеба. В населенном пункте Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор) 39 жителям ( среди них - 20 детей) была оказана медпомощь.

В Сирии также продолжается разминирование местности и объектов. За сутки был ликвидирован 41 взрывоопасный предмет, в том числе три самодельных взрывных устройства.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Сирию вернулись более 700 беженцев.