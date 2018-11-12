2018-11-12T15:00:41+03:00
Политика

Рособоронэкспорт: спрос на российское оружие продолжает расти

Глава ведомства Александр Михеев рассказал об интересе к военным разработкам на Ближнем Востоке
Алена Басавина
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На Пятой международной авиационной выставке Bahrain International Airshow 2018 "Русские витязи" покажут авиашоу Фото: РособоронэкспортНа Пятой международной авиационной выставке Bahrain International Airshow 2018 "Русские витязи" покажут авиашоу Фото: Рособоронэкспорт
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Спрос на российское вооружение на Ближнем Востоке продолжает расти. Об этом в преддверии Пятой международной авиационной выставки Bahrain International Airshow 2018 в Королевстве Бахрейн заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Ввиду непрекращающейся нестабильности международной обстановки объёмы мировых поставок вооружения и военной техники продолжают расти. Сохраняется высокая заинтересованность стран Персидского залива в импорте новейшей и наиболее эффективной продукции военного назначения. При этом оружие с маркой "Сделано в России" пользуется повышенным спросом, так как оно зарекомендовало себя с самой лучшей стороны в непростых боевых и климатических условиях на море, на суше и в воздухе. И этот спрос увеличивается: портфель заказов Рособоронэкспорта недавно превысил рекордную планку в 50 млрд. долларов, существенная доля из которых сформирована контрактами с арабскими государствами", – заявил Александр Михеев.

Известно, что российская экспозиция будет организована на выставке Bahrain International Airshow 2018 (BIAS) с 14 по 16 ноября на авиабазе «Сахир».

Рособоронэкспорт покажет больше 250 образцов вооружения и военной техники, многие из которых были задействованы в ходе антитеррористической операции в Сирии.

Также в дни выставки своё летное мастерство участникам покажет пилотажная группа «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ.

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