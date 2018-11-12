2018-11-12T15:32:29+03:00
Экономика

Козак: ситуация на рынке топлива в РФ стабилизирована

Вице-премьер заявил, что цены заморожены до конца марта 2019 года
Алена Басавина
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С нефтекомпаниями подписаны договоренности о заморозке цен на автомобильное топливоС нефтекомпаниями подписаны договоренности о заморозке цен на автомобильное топливоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ситуация на рынке топлива в России стабилизирована. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на совещании Владимира Путина с членами правительства.

«Ситуация стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться с учетом инфляции, с учетом изменения налогового законодательства до конца марта», - сказал чиновник.

По его словам, с нефтекомпаниями уже подписаны договоренности о заморозке цен на автомобильное топливо с 1 ноября, в которых указаны объемы поставок нефтепродуктов в регионы и цены. Сдерживать стоимость будут «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Русснефть», «Газпром нефть», «Новый поток», «Нефтегазхолдинг», «Лукойл», «ТАИФ-НК» и «Татнефть».

Дмитрий Козак указал, что из-за увеличения ставки НДС с 18% до 20% с 1 января стоимость нефтепродуктов на оптовом рынке увеличится на 1,7%. С февраля цены будут повышаться ежемесячно равными долями в пределах инфляции.

«Ситуация должна быть безусловно рыночной, она такой и является, но когда на мировом рынке нефти цены поднялись, и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе это сферу регулировать», - поручил Владимир Путин.

Известно, что до конца года ФАС и Минэнерго проверит независимые сети АЗС на предмет монополизации. С ними также планируют подписать соглашения о стабилизации цен.

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