Кремль обратил внимание на то, что в Париже не было зачитано письмо русского солдата

12 Нояб. 16:28 2018-11-12T16:28:17+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль заметил, что организаторы церемонии, посвященной 100-летию окончания Первой мировой войны, не зачитали письма русских солдат. Мероприятие прошло в это воскресенье в Париже.

В ходе торжественной церемонии французскими школьниками старших классов были зачитаны письма и воспоминания современников Компьенского перемирия, поставившего точку в войне. В число зачитанных писем вошли свидетельства французского, британского, американского и немецкого военнослужащих, а также рабочего из Китая и французской девушки.

«Мы действительно на это внимание обратили. Действительно, наверное, история Первой мировой войны в контексте судьбы нашей страны — это очень сложная и полная противоречий история. Но, скажем так, на каких языках зачитывали чьи воспоминания — это, скорее, было решение организаторов, и мы к этому решению относимся с уважением», – цитирует пресс-секретаря президента РИА Новости.

В то же время Песков заверил, что во Франции «помнят о тех подвигах, которые русские солдаты совершали во Франции». Он подчеркнул, что солдаты Русского экспедиционного корпуса принимали участие в боях на территории Франции.

«Они, в том числе, защищали французов, защищали Францию, поэтому об этом во Франции помнят. Это мы знаем», – заявил Песков