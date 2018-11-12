2018-11-12T16:40:13+03:00
Общество

Врач рассказал, как не хворать при скачках атмосферного давления

Специалист Надежда Чернышова считает, что метеозависимым людям поможет закаливание
Валерия ЛЫСЕНКОАлена Басавина
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При скачках атмосферного давления поможет контрастный душПри скачках атмосферного давления поможет контрастный душФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Врач-терапевт Надежда Чернышова дала рекомендации по борьбе с недомоганием, которое возникает при скачках атмосферного давления. Медик поделилась советами в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам врача, бороться с плохим самочувствием при метеоявлениях поможет профилактика.

«Во-первых, важна профилактика. Чтобы это меньше чувствовать, нужно тренировать сосуды. Они как мышцы и остальные органы систем нашего организма нуждаются в нагрузке. Нагрузкой для сосудов является чередование температур, поэтому контрастный душ, сауна, хождение босиком по прохладному полу или на улице – это все прекрасно тренирует нашу сердечнососудистую систему», - пояснила медик.

Быструю помощь при недомогании может оказать контрастный душ для кистей рук.

«Это может быть способом быстрой помощи при головной боли вследствие смены атмосферного давления. Можно сделать быстро контрастный душ для кистей рук. По одной-две секунды держать руки то под холодной, то под горячей водой. Иногда это сразу снимает приступ головной боли»,- посоветовала Надежда Чернышова.

Напомним, что накануне в Москве атмосферное давление побило четвертьвековой рекорд. В ночь с 11 на 12 ноября показатель составил 770 мм.рт.ст.

Известно, что это не единственный рекорд, который поставила минувшая ночь. Также она стала самой морозной с начала осени. К 6 утра температура опустилась до минут 6,9 градусов мороза.

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