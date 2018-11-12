2018-11-12T17:10:22+03:00
Политика

Владимир Путин подписал закон, разрешающий депутатам и сенаторам отказываться от надбавок к пенсиям

Соответствующие поправки были внесены в закон о статусе члена Совфеда и Госдумы
Александр ДЖУМАЕВ
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы отказаться от получения льгот при выходе на пенсию. Документ был опубликован в понедельник, 12 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает внесение изменений в статьи 2 и 29 федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации».

Поправки, одобренные президентом, дают возможность экс-парламентариям, не желающим получать доплату к ежемесячной пенсии, отказаться от нее, подав заявления на имя главы Министерства труда России. Следует отметить, что надбавки положены депутатам и сенаторам по их статусу.

Ранее депутаты Госдумы, представляющие фракцию «Единая Россия», единогласно заявили о готовности отказаться от положенных им надбавок к пенсиям.

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