Владимир Путин подписал закон, разрешающий депутатам и сенаторам отказываться от надбавок к пенсиям
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы отказаться от получения льгот при выходе на пенсию. Документ был опубликован в понедельник, 12 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предусматривает внесение изменений в статьи 2 и 29 федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации».
Поправки, одобренные президентом, дают возможность экс-парламентариям, не желающим получать доплату к ежемесячной пенсии, отказаться от нее, подав заявления на имя главы Министерства труда России. Следует отметить, что надбавки положены депутатам и сенаторам по их статусу.
Ранее депутаты Госдумы, представляющие фракцию «Единая Россия», единогласно заявили о готовности отказаться от положенных им надбавок к пенсиям.