2018-11-12T17:39:15+03:00
Политика

Глава МИД Венгрии высказался за восстановление экономического сотрудничества России и ЕС

Дипломат уверен, в Европе не должно быть места двойным стандартам
Сакина НУРИЕВА
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Глава МИД Венгрии высказался за восстановление экономического сотрудничества России и ЕС.Глава МИД Венгрии высказался за восстановление экономического сотрудничества России и ЕС.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил за возобновление экономического сотрудничества между Европейским союзом (ЕС) и Россией. Такое мнение министр выразил в интервью венгерскому агентству новостей MTI.

Сийярто считает, что в настоящее время в мировой экономике происходят очень быстрые и глубокие изменения, которые могут привести к войне. В связи с этим, по мнению министра, в интересах Европы восстановление сотрудничества с Евразией, в «фундаментальном смысле это означает - с Россией».

Он напомнил, что в прошлом европейские лидеры выступали за создание единого региона торговли от Лиссабона до Владивостока. Сийярто отметил, что было бы хорошо вернуться к этой концепции.

«Мы должны, между тем, признать, что сегодня мы очень далеки от этого, - добавил МИД Венгрии. - Экономические и торговые отношения между Россией и Европой в настоящий момент развиваются в крайне неблагоприятном направлении».

Министр также считает, что страны Западной Европы проявляют двойные стандарты по отношению к России. Выступают за продолжение экономических санкций против РФ и в то же время позволяют западноевропейским предприятиям заключать крупные сделки с российским компаниями.

Сийярто выступил против двойных стандартов и высказался за перестройку отношений между Европейским союзом и Россией, которые послужат интересам обеих сторон в современной глобальной экономической ситуации.

«Технологический уровень экономики в Европе очень высок, - сказал глава венгерского МИД. - Если мы объединим это с источниками сырья, которые есть к востоку от нас, конкурентоспособность Европы может быть значительно усилена». Дипломат также отметил, что возобновление экономического сотрудничества между ЕС и РФ должно проходить при условии уважения международного права и взаимных интересов.

Напомним, 11 ноября лидеры десятков стран, в том числе президент РФ Владимир Путин, собрались в Париже для празднования 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. После мероприятия главы государств встретились с коллегами для переговоров.

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