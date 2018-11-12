Петр Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы

12 Нояб. 17:49 2018-11-12T17:49:50+03:00

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что при текущем уровне экономического развития Украина является одной из самых бедных стран Европы Фото: REUTERS

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что при текущем уровне экономического развития Украина является одной из самых бедных стран Европы. Заявление было сделано на заседании Совета регионального развития.

«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», – цитирует Порошенко «Экономическая правда».

Порошенко также прокомментировал рост газовых тарифов в стране. Украинский лидер заявил, что эта мера была необходима для получения транша от МВФ. Он отметил, что повышение цены голубого топлива было обязательным условием для получения Украиной кредита от МВФ.

Порошенко подчеркнул, что украинские власти должны были «выбрать между Сциллой и Харибдой», подразумевая выбор между ростом тарифов и ухудшением макроэкономической ситуации в стране в случае отказа от их повышения.

После 2014 года украинская экономика находится в кризисе. Рост тарифов ЖКХ при стабильно низких пенсиях и увеличившееся вдвое отношение госдолга к ВВП украинские власти пытаются победить с помощью участия в программе помощи МВФ. По словам директора Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен, украинской экономике понадобится еще сто лет, чтобы достичь уровня финансовых систем соседних стран.