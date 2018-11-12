Российские военные доставили в Сирию две тонны продовольствия
Военные РФ направили больше двух тонн продовольствия в лагерь беженцев «Адра-Дуэр» в Сирии. Об этом заявил глава группы по формированию и доставке гуманитарных грузов Центра примирения Эдуард Титов.
«Российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена гуманитарная акция в лагере «Адра-Дуэр». В ходе акции было выдано две тонны продовольствия. В состав наборов входит рис, сахар, мука, чай», - приводит ТАСС слова Титова.
Также беженцам доставили медикаменты и витамины. На месте был проведен медицинский осмотр.
Известно, что лагерь беженцев «Адра-Дуэр» находится на территории бывшего центра для одаренных детей возле города Адра. В нем проживают больше 2 тысяч человек, которые бежали из восточных районов провинции Дамаск.
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