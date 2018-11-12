Российские военные доставили в Сирию две тонны продовольствия

12 Нояб. 17:57 2018-11-12T17:57:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Военные РФ направили больше двух тонн продовольствия в лагерь беженцев «Адра-Дуэр» в Сирии. Об этом заявил глава группы по формированию и доставке гуманитарных грузов Центра примирения Эдуард Титов.

«Российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена гуманитарная акция в лагере «Адра-Дуэр». В ходе акции было выдано две тонны продовольствия. В состав наборов входит рис, сахар, мука, чай», - приводит ТАСС слова Титова.

Также беженцам доставили медикаменты и витамины. На месте был проведен медицинский осмотр.

Известно, что лагерь беженцев «Адра-Дуэр» находится на территории бывшего центра для одаренных детей возле города Адра. В нем проживают больше 2 тысяч человек, которые бежали из восточных районов провинции Дамаск.