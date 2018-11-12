Арестован подозреваемый по делу об убийстве Екатерины Гандзюк

12 Нояб. 18:52 2018-11-12T18:53:21+03:00

Под арест взят подозреваемый по делу об убийстве Екатерины Гандзюк Фото: Facebook Екатерины Гандзюк

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По делу об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк арестовали Игоря Павловского, который в прошлом был помощником депутата Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Николая Паламарчука. Информацию об аресте Павловского сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Суд избрал Павловскому меру пресечения в виде заключения под стражу до декабря 2018 года.

«Задержан еще один из тех, кто может иметь отношение к этому делу. Суд сегодня утром рассмотрел меру пресечения и избрал как меру пресечения содержание под стражей, если не ошибаюсь, до третьего декабря текущего года господину Павловскому», — приводит слова Грицака украинский телеканал «112. Украина».

Напомним, что 31 июля 2018 года в Херсоне облили концентрированной серной кислотой советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Через три месяца от полученных ожогов женщина скончалась.

По факту нападения полиция Украины сначала возбудила дело о покушении, но после смерти Гандзюк его переквалифицировали в заказное умышленное убийство. Материалы расследования вскоре передали в СБУ.

Известно, что пятеро подозреваемых по делу об убийстве Гандзюк являются участниками АТО, бывшими членами ДУК "Правый сектор", героями обороны Донецкого аэропорта.

Организатор нападения – Сергей Торбин по кличке "Опер", бывший сотрудник милиции. Согласно показаниям четверых задержанных, именно он попросил проучить чиновницу и выдал за это по 500 долларов.