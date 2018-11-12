2018-11-12T22:52:02+03:00
Общество

Сербская церковь озабочена предоставлением автокефалии УПЦ

Константинопольский патриархат она призвала обсудить этот вопрос как можно скорее
Алена Басавина
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Собор Сербской православной церкви призвал Константинопольский патриархат и все поместные церкви обсудить вопрос об автокефалии на УкраинеСобор Сербской православной церкви призвал Константинопольский патриархат и все поместные церкви обсудить вопрос об автокефалии на УкраинеФото: REUTERS
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Архиерейский Собор Сербской православной церкви призвал Константинопольский патриархат и все поместные церкви обсудить вопрос об автокефалии на Украине. Об этом говорится в специальном заявлении Собора.

Как сообщается в «Позиции Сербской православной церкви о церковном кризисе на Украине после последних решений Царьградского патриархата», Собор предложил рассмотреть вопросы автокефалии и православных диаспор «как можно скорее».

В Белграде призвали для принятия решения созвать Всеправославный совет, чтобы «в будущем избежать искушения, через которое ныне проходит святое православие», пишет «Интерфакс».

Отметим, что Сербская Православная церковь также выступила против снятия анафемы с Филарета и Макария.

«Собор с сожалением констатирует, что Константинопольский патриархат принял канонически необоснованное решение реабилитировать и признать двух лидеров украинских раскольнических групп Филарета (Денисенко) и Макария (Милетича) вместе с их епископатом и духовенством, первый из которых когда-то был лишен сана, а затем исключен из церковного сообщества и подвергнут анафеме, а другой лишен церковной преемственности, в связи с чем Архиерейский собор считает данное решение константинопольского Синода необязательным для Сербской православной церкви», - написали в Белграде.

Напомним, что власти Украины намерены разорвать связь УПЦ с Московским патриархатом. В апреле Петр Порошенко написал письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию (независимость). Константинопольский патриархат в октябре приступил к процессу отделения церкви Украины, однако окончательное решение еще не принято.

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