К сектору Газа стянуты все силы Израиля

12 Нояб. 22:34 2018-11-12T22:34:46+03:00

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Израильская армия готова усилить противодействие боевикам. Об этом сообщил официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус в ходе брифинга для иностранных СМИ.

По словам официального представителя, к сектору Газа уже стянуты все силы.

«У нас уже были существенные силы на месте, но в свете последних событий мы существенно усилили присутствие пехотных подразделений, расширили защитные возможности, включая размещение дополнительных батарей ПВО «Железный купол». Мы готовы расширить противодействие террористическим группировкам», - передает ТАСС слова пресс-секретаря.

Известно, что на данный момент палестинские радикалы выпустили больше 200 ракет по Израилю. Около 60 из них Израиль смог перехватить системой ПВО.

Также он подтвердил, что один из снарядов попал в автобус, в результате чего есть пострадавшие. В городах на юге Израиля продолжают работу сирены воздушной тревоги, которые предупреждают жителей о ракетах.

В ответ на действия боевиков истребители ВВС Израиля уже начали атаку по сектору Газа.