В Таджикистане российскую базу перевели на усиленный режим

12 Нояб. 22:54 2018-11-12T23:05:39+03:00

Повышенные меры безопасности были введены после информации о задержании в стране боевиков запрещенной в России организации ИГ

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Российская военная база в Таджикистане перешла на усиленный режим несения службы. Причиной тому стала информация о задержании членов запрещенной группировки ИГ, которые якобы хотели совершить теракт на проходной.

«Мы пока не получали никакой информации от спецслужб Таджикистана, но после информации в интернете по приказу командира российская военная база перешла на усиленный режим, ведется разбирательство, о результатах будет сообщено во вторник утром», — сообщил РИА Новости помощник командира базы Владимир Александров.

Напомним, что 201-я российская военная база, дислоцированная в Таджикистане, является крупнейшим сухопутным военным соединением России, находящимся за ее пределами.