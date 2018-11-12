В Таджикистане российскую базу перевели на усиленный режим
Российская военная база в Таджикистане перешла на усиленный режим несения службы. Причиной тому стала информация о задержании членов запрещенной группировки ИГ, которые якобы хотели совершить теракт на проходной.
«Мы пока не получали никакой информации от спецслужб Таджикистана, но после информации в интернете по приказу командира российская военная база перешла на усиленный режим, ведется разбирательство, о результатах будет сообщено во вторник утром», — сообщил РИА Новости помощник командира базы Владимир Александров.
Напомним, что 201-я российская военная база, дислоцированная в Таджикистане, является крупнейшим сухопутным военным соединением России, находящимся за ее пределами.