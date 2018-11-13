Трамп надеется, что Саудовская Аравия не станет сокращать добычу нефти
Президент США Дональд Трамп очень надеется на то, что Саудовская Аравия и другие страны-участницы ОПЕК не станут сокращать объемы добычи нефти. В своем микроблоге в Twitter глава государства выразил мнение, что цены на нефть сейчас завышены.
"Будем надеяться, что Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать добычу нефти. Цены на нефть должны быть намного ниже, исходя из поставок!" - написал он в понедельник.
Ранее 12 ноября министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил, что ОПЕК+ целесообразно сократить суточную добычу нефти на 1 млн баррелей от уровня предыдущего месяца.
Как сообщал стайт kp.ru, 11 ноября по итогам внеочередного заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, которое прошло в Абу-Даби, страны-участницы соглашения договорились отложить принятие решения о сокращении объемов добычи сырья в 2019 году. Производители нефти хотят оценить влияние на рынок снятия санкций с Ирана.