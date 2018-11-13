2018-11-13T00:46:09+03:00
Экономика

Трамп надеется, что Саудовская Аравия не станет сокращать добычу нефти

Президент США считает, что цены на нефть должны быть намного ниже
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп очень надеется на то, что Саудовская Аравия и другие страны-участницы ОПЕК не станут сокращать объемы добычи нефти. В своем микроблоге в Twitter глава государства выразил мнение, что цены на нефть сейчас завышены.

"Будем надеяться, что Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать добычу нефти. Цены на нефть должны быть намного ниже, исходя из поставок!" - написал он в понедельник.

Ранее 12 ноября министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил, что ОПЕК+ целесообразно сократить суточную добычу нефти на 1 млн баррелей от уровня предыдущего месяца.

Как сообщал стайт kp.ru, 11 ноября по итогам внеочередного заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, которое прошло в Абу-Даби, страны-участницы соглашения договорились отложить принятие решения о сокращении объемов добычи сырья в 2019 году. Производители нефти хотят оценить влияние на рынок снятия санкций с Ирана.

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